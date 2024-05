Mattinata in visita alla redazione del Carlino. Gli alunni della Pace cronisti per un giorno

Visita alla redazione de "il Resto del Carlino", ieri mattina, per gli alunni della 5ªA della scuola primaria Quartiere Pace di Macerata. Ventiquattro ragazzi, accompagnati dalle insegnanti Domitilla Gattari e Sabrina Del Federico, hanno toccato con mano come nascono le pagine di un quotidiano, dalla ricerca delle notizie alla stesura dei pezzi, fino alla titolazione. Gli alunni hanno dato sfogo alla loro curiosità, senza risparmiare domande sui segreti della professione, sulla vita di redazione e sul mestiere del giornalista. Alla fine, divisi in piccoli gruppi, hanno messo in pratica le nozioni acquisite, proponendo una serie di notizie per comporre una vera e propria prima pagina del Carlino.