Maxi furto nella notte in tabaccheria. Rubati 30mila euro di sigarette

Ennesimo colpo con spaccata in tabaccheria, malviventi in fuga con oltre 30mila euro di stecche di sigarette.

Il furto, questa volta, è stato messo a segno a Montecosaro Scalo e nel mirino di una banda di malviventi è finita la tabaccheria Porrà, in via Bologna, lungo la strada provinciale Maceratese. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4. Uno dei malviventi, con il volto copeerto, è entrato nel locale commerciale dopo aver forzato la vetrata lateral,e che fa angolo in via Marche. Ad attenderlo, fuori, c’erano i suoi complici. Una volta dentro, ha portato via numerose stecche di sigarette che erano custodite nel magazzino della tabaccheria, che era stata da poco rifornita. Centinata le confezioni di sigarette rubate dai ladri: il bottino, almeno secondo una prima stima visto che è ancora da quantificare con esattezza, ammonterebbe ad oltre 30mila euro.

Ad accorgersi di quanto accaduto nella notte è stato il proprietario dell’esercizio commerciale di Montecosaro Scalo il giorno dopo, quando al mattino è andato ad aprire la tabaccheria. Ha subito chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto per il sopralluogo di rito.

Ora sono in corso le indagini per identificare la banda che si è messa in azione nella tabaccheria Porrà, che purtropppo è solo l’ultima di una lunga serie di attività finite nel mirino di malviventi. Da chiarire se la banda in azione sia sempre la stessa. Da dicembre si susseguono in maniera preoccupante i colpi nelle tabaccherie della zona. L’ultimo, prima di quello a Montecosaro Scalo, era stato messo a segno a Civitanova, quando nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, intorno alle 3, ignoti avevano mandato in frantumi il bar Roma in via Indipendenza, arraffando una ottantina di stecche di sigarette che erano dentro a degli scatoloni. Il titolare del bar aveva rincorso i malviventi, che si erano visti costretti ad abbandonare in strada la refurtiva e a scappare via a piedi. Pochi giorni prima tentato colpo alla tabaccheria Sara, in via Vasco De Gama, a Fontespina. Qui il vetro anti-sfondamento aveva retto all’urto. Pochi giorni prima ancora razza di sigarette e di gratta e vinci al bar Mariò, in via Lazio.

Chiara Marinelli