Minori e tutele. Esperti a confronto

"I centri per le famiglie nella rete di protezione per i minori vulnerabili" è il titolo del convegno che che si terrà a Camerino domani, dalle 15 alla scuola di musica Corelli. Saranno trattati i cambiamenti dopo la riforma Cartabia e le linee guida regionali. Interverranno Maria Elena Tartari, dirigente delle politiche sociali delle Marche, Beatrice Carletti, responsabile politiche di sostegno all’infanzia, alla famiglia e all’adolescenza. È previsto un focus sui centri per le famiglie Ats 16-17-18; interverranno Valerio Valeriani, psicologo e coordinatore degli Ats, e l’avvocato Andrea Nobili. Alla tavola rotonda parteciperanno Sergio Cutrona, presidente del tribunale per i minorenni, la procuratrice Cristina Tedeschini, Silvia Di Giuseppe, vicepresidente dell’ordine degli psicologi, Rosalba Zannini, responsabile dei consultori Ast Macerata e l’avvocato Massimiliano Wolf, consigliere dell’Ordine degli avvocati. Conclusioni affiate al vice presidente della Regione Filippo Saltamartini.