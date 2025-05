Missione in Cile per il vice parroco

Il viceparroco di Regina Pacis a Matelica, don Marco Strona, tra qualche giorno partirà per Santiago de Cile, entrando nella congregazione degli scalabriniani, congregazione molto attiva nell’America Latina. Il sacerdote, 41 anni, originario di Fabriano, responsabile della Caritas diocesana e da due anni a Matelica, ha tenuto a spiegare le ragioni di questa decisione nel corso della messa di venerdì. Ha precisato che "si è trattata di una scelta ponderata da tempo, per seguire il desiderio di un cammino che ho sentito forte dentro di me. Ciò non vuol dire però che si genererà una frattura tra me e voi che ho imparato a conoscere. Io infatti – ha continuato don Marco Strona, già autore di un libro dedicato alla migrazione nel 2021 – ho la mia famiglia a Fabriano e ogni tanto tornerò, così voi saprete che avrete qualcuno di vostra conoscenza in Cile e magari questo ci aiuterà ad ampliare i nostri orizzonti e comunque resteremo in comunione ecclesiale. Il prossimo settembre festeggerò i miei primi 10 anni di sacerdozio, ma visto che non potrò essere con voi li festeggeremo questa sera". Così al termine della celebrazione liturgica è seguito il saluto da parte dei parrocchiani. Il parroco don Ruben Bisognin ha ringraziato il suo vice per il lavoro svolto in questi anni.

Matteo Parrini