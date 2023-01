Morto Mario Monachesi, Macerata piange il poeta e storico usciere del Comune

Mario Monachesi

Macerata, 18 gennaio 2023 – Poeta, cultore delle tradizioni, per tanti anni volto familiare che accoglieva i cittadini che entravano in Comune. È morto oggi all’hospice di San Severino dove era ricoverato per l’aggravarsi di una malattia, il maceratese Mario Monachesi, anima di Madonna del Monte e per 40 anni usciere del Comune. Aveva 69 anni. Aveva frequentato l’Istituto tecnico commerciale «Gentili» e, nel 1976, quando non aveva ancora compiuto 23 anni venne assunto in Comune, dove rimase alternandosi tra i vari palazzi di piazza della Libertà e viale Trieste, fino al 30 novembre 2016. Nel suo primo giorno di lavoro si era messo «il vestito bianco della festa», come amava raccontare e ogni giorno aveva cercato di seguire il consiglio che gli aveva dato sua madre: sorridi sempre. Tanti i sindaci che aveva conosciuto e di cui «aveva un bellissimo ricordo».

Negli ultimi anni di lavoro era stato anche promosso a coordinatore degli uscieri addetti all’accoglienza. Con la pensione aveva potuto dedicarsi a pieno alle sue passioni, al recupero delle tradizioni, del dialetto che amava ricordare con un trafiletto quotidiano sulle pagine del Carlino e di altri giornali, della poesia visiva e della scrittura. Tanti i riconoscimenti e i premi ricevuti negli anni, ma ciò a cui teneva di più erano i sorrisi dei cittadini che lo avevano conosciuto e apprezzato in tanti anni di lavoro.

Persona sempre gentile e discreta, lascia l’adorata figlia Chiara, il fratello Claudio, i tanti amici e gli artisti con cui collaborava. Nel 2014 aveva perso la moglie Sonia. Il funerale ancora non è stato fissato. Alla famiglia le condoglianze da tutta la redazione del Carlino.