Muraglione ex Sabatucci,. Regini solleva dubbi sulla legittimità

Non solo il comitato di residenti si sta organizzando per chiedere spiegazioni al Comune sul muro sorto nell’ambito della lottizzazione ex Sabatucci. Amedeo Regini, che abita vicino alla muraglia alta più di sei metri e su cui qualcuno ha scritto "vergognatevi", ha chiesto spiegazioni al Comune, segnalando sentenze della Cassazione, per vedersi chiarire "se il muro, come realizzato, è una costruzione che segna un limite di proprietà rispetto alla confinante strada o un fabbricato vero e proprio, perché se così fosse c’è un problema rispetto alle distanze da via Maroncelli". Il problema riguarda il rispetto delle distanze fra fabbricati e strade. Un’altra questione che pone Regini agli uffici comunali è relativa al Piano territoriale di coordinamento "che norma diversi aspetti dell’uso del territorio, in particolare gli affacci collinari e la viabilità sovracomunale".