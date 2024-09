Musica e graffiti fanno canestro. È la festa dei campetti di strada

Graffiti, basket e musica. Saranno gli ingredienti oggi, al palasport Chierici di Tolentino, per la prima edizione dello Streetball Playground Festival, promossa dall’associazione musiculturale Mattatoio n.5, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Basket Tolentino.

Il programma è stato presentato ieri dai rappresentanti di Mattatoio n.5 Francesco Ciommei e Claudio Natalini, con gli istruttori di basket Lorenzo Picotti e Edoardo Melchiorre e il dirigente Salvatore Ricotta, il presidente del comitato di quartiere Repubblica Mauro Gesuelli, la vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo, l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni e i consiglieri Fabio Borgiani e Luigino Luconi. Il progetto Streetball Playground 2024, decollato a inizio giugno grazie a un gruppo di amici, ha come obiettivo far rivivere alcuni luoghi abbandonati della città seguendo un fil rouge: il basket. Ovvero campetti e canestri in disuso. "Negli anni Novanta facevamo qualche partitella – racconta Natalini – in posti che oggi sono caduti nel dimenticatoio. Abbiamo fatto una mappatura e stiamo portando avanti questo progetto per sensibilizzare i concittadini sull’esistenza di questi luoghi, che potrebbero tornare a essere spazi di aggregazione sociale e gioco. Ci sta davvero a cuore che i campetti vengano rimessi a posto". "Prosegue la collaborazione tra Mattatoio n.5 e amministrazione per la riqualificazione di zone fatiscenti, con scritte e muri scrostati – aggiunge il consigliere Borgiani –. Questa volta, dopo Foro Boario e Buozzi, l’associazione si occuperà del muro adiacente al palazzetto e allo stadio. Arriveranno writers da tutta la regione e anche da fuori".

L’opera inizierà, sullo sfondo grigio e tinteggiato, alle 10 fino al calare della sera. Dalle 16 inizia la festa. In consolle Mauro Mogliani, in arte Maurockdj, e Lorenzo Cecchetti, dj Cosmic Groove; lo street food sarà a cura di L’oste e il birraio. Sarà presente anche un punto informativo sul progetto per gli impianti di strada abbandonati e sarà anche possibile partecipare alla raccolta firme. Alle 17 open day dell’associazione Basket Tolentino, aperto a tutte le bambine e i bambini piccoli cestisti che, con gli istruttori Valeriano Terzano e Lorenzo Picotti, potranno giocare sia all’interno che all’esterno del palasport. Previsti gli stand informativi di Avis, Aido e Admo. "Da lunedì la nostra sede sarà ancora più bella e colorata" ha aggiunto Picotti. "Si tratta di una riqualificazione senza ulteriore consumo di suolo, nel segno della socialità" ha concluso Pupo.