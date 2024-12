Nasic salva la Maceratese. Un punto a Monte Urano

Monturano Campiglione

1

Maceratese

1

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-2-3-1): Monti; De Carolis, Adami, Muzi, Fabi; Piras, Ercoli (79’ Cisbani); Morelli (59’ Baiocco), Palestini (87’ Santarelli), Russo (71’ Cheddira); Altobello. All. Cuccù.

MACERATESE (3-5-1-1): Gagliardini; Lucero, Mastrippolito, Vanzan; Del Moro (52’ Ciattaglia), Bongelli, Bracciatelli (52’ Nasic), Oses (65’ Marras), Grillo (52’ Vrioni); Ruani (82’ Cirulli); Cognigni. All. Possanzini.

Arbitro: Crinconi di Ascoli.

Reti: 59’ Palestini, 74’ Nasic.

Il Monturano Campiglione frena la corsa della capolista Maceratese, imponendo il risultato di parità dopo aver anche assaporato l’ebbrezza del vantaggio a inizio ripresa. Gara gradevole con le due squadre che si sono affrontate senza particolari tatticismi, e occasioni da rete da una parte e dall’altra. La Maceratese ha confermato la bontà del suo impianto, di contro il Monturano ha dimostrato di essere in buona salute e di aver assorbito al meglio la cura di mister Cuccù.

La cronaca. Al 5’ il primo squillo è dei padroni di casa: cross di Altobello e testa di Palestini alto sulla traversa. La Maceratese risponde al 8’ con il talentuoso Ruani che mette un rasoterra in area piccola: Cognigni sfiora quanto basta, ma la sfera termina a lato di un soffio. Al 35’ molti dubbi per un fallo in area su Palestini sgusciato a Lucero: per il direttore di gara è simulazione. Nel finale ci prova due volte Del Moro, senza esito, con tiri dalla lunga distanza.

La prima azione pericolosa della ripresa è del Monturano al 52’: cross di Russo dal limite dell’area, Altobello incorna in tuffo, mancando però di un soffio lo specchio della porta. Un minuto dopo diagonale di Ciattaglia, servito da Ruani, deviato in corner da un difensore. Al 59’ ecco la rete del vantaggio per i locali: Palestini conquista palla sulla mediana, si lancia verso la porta resistendo anche alla pressione dei difensori ospiti, tiro in diagonale che si alza a campanile, lo stesso Palestini si avventa ancora sul pallone e lo mette in rete. La Maceratese si riorganizza e al 66’ Vrioni si divora letteralmente il pari. Il Monturano non sta a guardare e un minuto dopo Baiocco sfiora il palo alla sinistra di Gagliardini. Al 74’ la rete del pareggio: Nasic raccoglie una corta respinta della difesa e dal limite scocca un diagonale che, leggermente deviato, batte Monti. Ultimo sussulto al 90’ quando Marras, dopo una serie di rimpalli, non trova la porta da due passi.