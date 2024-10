"Nati per leggere" inaugurato il presidio al centro ricreativo

Inaugurato il presidio di "Nati per Leggere" a Camerino a ’Il Bucaneve’ (centro ricreativo Auser della città camerte), in piazzale Polzonetti. La giornata è iniziata con i saluti da parte di Clara Maccari, referente del presidio Nati per Leggere della città camerte, del presidente del circolo Auser Il Bucaneve e dell’assessore Silvia Piscini a tutti i presenti. Grande momento di gioia quando i bambini hanno scartato i tanti pacchetti donati sia grazie ad un mercatino che per l’appunto è stato fatto dai volontari dell’associazione, sia grazie a Claudia e ad Enrico Menichelli che in memoria della mamma hanno donato una bella quantità di libri.

"La partecipazione è stata ampia – ha detto Clara Maccari, referente del presidio camerte –, siamo state molto soddisfatte perché non c’erano solo bambini e famiglie di Camerino ma anche provenienti da paesi limitrofi. Hanno preso parte all’evento inoltre altri presidi di ‘Nati per Leggere’, insomma è stata una bella ed allegra festa". In seguito è stato premiato il miglior segnalibro.

Il momento di festa si è concluso con una ricca merenda offerta a tutti i partecipanti, Clara Maccari non ha dimenticato chi si è adoperato ed è stato presente per la buona riuscita dell’evento: "Un ringraziamento a tutti i volontari, al comune di Camerino, a Il Bucaneve e a tutte le famiglie intervenute. Un grazie particolare va alle insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria che hanno partecipato al nostro concorso e che hanno consentito appunto di avere tantissimi e bei segnalibri con cui abbiamo allestito la mostra".

Lisa Grelloni