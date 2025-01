Nikolov è top scorer. Grande prestazione per Davi Tenorio

Gargiulo 6,5: ancora una volta è titolare in Europa e sforna un’altra prova positiva. Per il centrale 9 punti con un eccellente 9/10 in attacco, spesso con primi tempi poderosi. Non fa muri, preciso in battuta.

Loeppky 6: ritrova il sestetto dopo la panchina a Cisterna, termina con percentuali offensive peggiori rispetto a Nikolov e molti meno punti, anche se in ricezione è più affidabile. Finisce con 12 palloni a terra, 11/23 in attacco e un ace.

Boninfante 6,5: nella lontana Olanda potevano mancare i due muri, ormai specialità della casa? Un block è piuttosto importante nel 4° set. Nel parziale cavalca in continuazione, forse troppo, Nikolov.

Nikolov 7: top scorer della partita, ma non Mvp. Ha dei momenti in cui pare incontenibile, vedi nel 4° set quando fa 3-4 punti di fila. Però è anche croce e delizia dei biancorossi, poiché tende a forzare (4 errori sui 9 di squadra) e soprattutto continua ad essere fallace in ricezione, il peggiore dei suoi. E non a caso il più cercato dai rivali. Conclude con 23 punti, il 55% d’attacco, pure 3 muri e 2 ace, sempre tanta roba per un 2003...

Dirlic 7: risponde bene alla promozione voluta da Medei e viene votato Mvp. Per l’opposto 20 punti con un altissimo 64% d’attacco e soli 2 sbagli su 22 battute. Poco incisivo nell’ultimo set, tanto che entra Lagumdzija che metterà subito in crisi la ricezione del Groningen.

Davi Tenorio 7: che serata per il 2005! Il più baby della rosa parte titolare e realizza 9 punti con 5/8 e soprattutto 3 muri, il migliore per Civitanova.

Balaso 7-: un paio di incomprensioni col compagno nelle zone di conflitto, ma anche alcune difese da applausi. Strepitosa una su pipe. Orduna, Poriya, Lagumdzija e Bottolo ng.

an. s.