Nuova associazione a Mogliano

A Mogliano è nata "Dimensione Futura aps", associazione fondata da Gabriele Catalini. Il consiglio direttivo è formato da quattro ragazzi: lo stesso Catalini (presidente), Lorenzo Mochi (vice), Susanna Troscè (segretario) e Alessandro Cinti (consigliere). "Abbiamo un obiettivo ambizioso: risvegliare la partecipazione attiva della popolazione, con un’attenzione speciale ai giovani – spiega il gruppo -. Immaginiamo uno spazio dove le idee prendono vita, il confronto si trasforma in azione. Organizziamo eventi di ogni tipo: culturali, sociali, incontri di formazione e informazione, divulgazione e sensibilizzazione. Stiamo creando una rete sempre più ampia di collaborazioni con istituzioni, scuole e realtà associative e commerciali del territorio". La sede sarà inaugurata domenica, dalle 17.30, in via Roma 46. "Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di credere nella bellezza dei propri sogni! Il domani appartiene a noi!", concludono i ragazzi.