Nuova viabilità in centro: "Accolte le richieste"

Il sindaco Pepa accoglie le richieste di commercianti e residenti del centro e dispone l’inversione del senso di circolazione di via Calcagni e di via Cavour, che sarà operativa da lunedì 2 settembre. L’amministrazione, nel frattempo, avvia una campagna di comunicazione anche per coinvolgere i cittadini e monitorare le reazioni al ritorno della vecchia viabilità in vigore anni addietro, sino al 2022, tanto che la mappa di Google non è stata mai aggiornata con notevoli disagi per gli automobilisti. Ora, ritornando la viabilità come era al 2022, il vecchio navigatore satellitare ritorna di attualità. Si è giunti a questa decisione, si legge nel breve comunicato dell’amministrazione, "a seguito delle sollecitazioni da parte dei commercianti e dei residenti del centro storico di Recanati, perfettamente in linea con il nostro programma elettorale. La nuova viabilità segue la naturale geografia urbana di Recanati, rendendo accessibile via Cavour e via Calcagni e i relativi accessi al teatro Persiani, ai negozi del centro, all’hotel La Ginestra e alla scuola di San Vito dove miglioreranno anche i rallentamenti del traffico dovuti alla salita e alla discesa degli studenti". Una disposizione già attuata con successo anni addietro, che dal prossimo settembre permetterà di decongestionare il traffico degli autoveicoli nelle aree di Porta Marina, zona Rione Mercato e Porta San Domenico.

Dalle 8 di lunedì 2 settembre, infatti, il senso di circolazione di via Calcagni e via Cavour sarà invertito, secondo la seguente direzione di marcia: piazza Giacomo Leopardi – via Roma. La nuova direzione sarà segnalata in tutti gli accessi confluenti e lungo le vie, in particolare con la segnaletica verticale di dare la precedenza. L’intersezione fra via XX Settembre e via Calcagni sarà regolamentata con il dare precedenza e la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via XX Settembre. I mezzi di soccorso prevenienti da via XX Settembre saranno autorizzati a raggiungere e sostare nell’apposito stallo antistante al numero civico 39 di via Calcagni; i mezzi di pronto intervento e militari saranno autorizzati a circolare in senso contrario fino al raggiungimento del piazzale pietro Giordani, secondo le prescrizioni del codice della strada. Nei giorni dedicati al mercato settimanale o alle fiere in centro, i residenti di via Calcagni, via Moroncini, piazzale Patrizi, vicolo del Teatro, vicolo San Michele e gli ospiti dell’hotel La Ginestra, saranno autorizzati a circolare in senso contrario per raggiungere il proprio domicilio, con le dovute cautele.

Già ieri mattina, per predisporre la nuova segnaletica, una squadra dei vigili della polizia municipale era all’opera guidata dal vice comandante Andrea Manuale.

Antonio Tubaldi