Nuove scuole in città: "Acceleriamo sui lavori"

Segna un giro di boa il nuovo anno per la sindaca Giuliana Giampaoli (nella foto), che si appresta ad affrontare una seconda metà di mandato con diversi cantieri in corso e sfide da compiere. Molto di questo verrà illustrato nell’assemblea pubblica programmata il 6 febbraio.

Giampaoli, che bilancio si sente di fare?

"Positivo. Quando ci siamo insediati, non avendo il bilancio approvato, la prima fase è stata preparatoria, poi operativa di due anni. Abbiamo dato priorità alle opere più attese: penso alla riqualificazione del campo sportivo ex-Enaoli che ha rianimato la zona di Santa Maria. Un punto di partenza, salvato dopo la certezza del contributo per la ricostruzione di palestra e laboratori dell’Ipsia, che altrimenti sarebbe stato dirottato altrove".

Ricostruzione scolastica, qual è lo stato dell’arte?

"Stiamo perfezionando l’acquisto dell’area in via Grazie per le nuove elementari e medie, già a dicembre abbiamo provveduto al documento di indirizzo alla progettazione, redatto internamente. Così sarà possibile passare alla progettazione vera e propria. Per l’infanzia in via Verdi il progetto è stato adeguato, appena possibile partiremo con i lavori e in quella zona è previsto anche un bosco urbano mentre per Colbuccaro, sulla nuova scuola in via Veneto, siamo al progetto definitivo e quanto prima vorremo iniziare. Per la mensa della primaria Martiri delle Libertà i lavori sono stati aggiudicati all’impresa".

Per l’Ipsia?

"Sono iniziate le indagini preliminari, tra cui i rilievi geologici, per l’area di via Fonte Lepre, anche in questo caso è stato redatto il documento di indirizzo alla progettazione. Bisognerà inoltre garantire spazi esterni importanti e una viabilità adeguata, visto che allo stato attuale la scuola conta quasi 500 unità tra studenti, docenti e personale Ata".

Tanti sono i cantieri in centro storico, come procedono?

"È iniziata la riqualificazione di palazzo Persichetti e della chiesa di San Francesco, dove è prevista la realizzazione di un accesso disabili vicino al portone principale. Cito anche il recupero di Villa Fermani, bloccato da anni, e a breve inizieranno i lavori per l’ascensore da via IV Novembre al centro, lungo le mura appena restaurate. Procede l’iter per il recupero delle porte Romana e San Pietro e dell’ex collegio Lanzi. Finiti questi cantieri toccherà al rifacimento dei sanpietrini".

Primi progetti del 2025?

"Accelereremo sul fronte scuole e rilevanti saranno gli interventi a Villa Fermani, dove siamo sui due milioni di euro di spesa tra la nuova area sportiva, la riqualificazione del verde e il recupero dell’edificio storico e casa del custode. In più, a breve inizierà il secondo stralcio dei lavori per la sistemazione della strada di Colbuccaro".

Diego Pierluigi