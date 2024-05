Nuovo ospedale: consiglio comunale aperto alla città

Convocato da Alessandro Massi per mercoledì prossimo il consiglio comunale di Tolentino sul tema della sanità. La seduta sarà aperta alla città e si svolgerà dalle 17 nella sala riunioni dell’istituto comprensivo Lucatelli, in viale Benadduci. Un solo punto all’ordine del giorno: "Realizzazione del nuovo ospedale di Tolentino".

"Il consiglio comunale aperto – spiega il presidente Massi –, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare, consente l’intervento di relatori, specialisti, esperti, amministratori locali, forze sindacali e organizzazioni di categoria, cittadini". Per quanto riguarda gli interventi, però, saranno prese in considerazione soltanto le richieste che erano già pervenute al protocollo del Comune in occasione della precedente convocazione poi rinviata. La seduta, infatti, si sarebbe dovuta tenere giovedì 18 aprile, ma poi – proprio alla vigilia della riunione – fu rimandata a causa di un problema di salute del sindaco Mauro Sclavi. Pure in questo caso, comunque, come l’altra volta, sarà possibile seguire i lavori anche in diretta streaming (e in differita nei giorni successivi) sul canale 16 del digitale terrestre.

m. g.