Oggi doppio appuntamento con l’export manager Luca Gatto al dipartimento di Economia

Oggi il dipartimento di Economia e Diritto dell’Università organizza un’intera giornata incentrata sull’export manager con Luca Gatto, docente e senior global relationship manager Sace, gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato dal Ministero dell’Economia e delle finanze e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale. Due gli appuntamenti in programma presso la sede del Dipartimento in piazza Strambi che vedranno protagonista Gatto: un seminario (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15 nell’aula Abside) su "Export management process" e la presentazione del suo libro "Export Way. Fattori critici e percorsi di successo sui mercati internazionali", nella sala conferenze dell’ateneo, dalle 17.30 alle 19.30.