Orientamento scolastico, task force in Comune: "Guidare i nostri ragazzi per evitare la dispersione"

Orientamento scolastico, tavolo tecnico in Comune alla presenza dei dirigenti, dei docenti e dell’assessore al sociale Barbara Capponi. Si è svolto nei giorni scorsi, nella sala giunta del Comune di Civitanova, il tavolo istituzionale, convocato dall’assessorato ai servizi educativi formativi, con dirigenti ed insegnanti degli istituti scolastici superiori e comprensivi cittadini. Oggetto dell’incontro è stato il tema dell’orientamento scolastico a partire dalle scuole medie fino all’orientamento in uscita dopo le qualifiche triennali o la maturità. All’incontro erano presenti, insieme all’assessore Capponi e al dottor Russo del servizio scuola, i professori Lorenzo Virgini, Andreozzi Lucia, Monica Seresiani, Capriotti Katia, Elia Pantanetti Sabatini, Rosaria Severo, Sandra Giuli e i dirigenti scolastici Francesco Giacchetta, Edoardo Iacucci e Maurizio Armandini. Erano rappresentate tutte le scuole cittadine per ordine e grado, essendo presenti i rappresentanti degli istituti comprensivi Ugo Bassi, Via Tacito, Regina Elena e Sant’Agostino, ma anche le scuole superiori sono con il Liceo delle Scienze umane Stella Maris, l’Ipsia Industria e Artigianato Bonifazi, il polo liceale Da Vinci e l’ Istituto Tecnico Bonifazi Corridoni.

"Sostenere i ragazzi ad una scelta mirata sui loro talenti per un percorso scolastico e di vita soddisfacente è una priorità che hanno istituzioni e famiglie - ha detto l’assessore Capponi -. L’idea di questo confronto è nata all’interno dell’incontro con i dirigenti delle superiori, con cui stiamo ragionando un accordo programmatico per mettere a sistema collaborazioni e progettualità, e gli altri attori hanno con entusiasmo accolto questa proposta. L’assessorato già da due anni organizza l’evento orientativo al Varco, che proseguirà anche quest’anno, e insieme abbiamo pensato a un ulteriore momento orientativo. Iniziare a scegliere per il proprio futuro a 13 o 14 anni è difficile: molte opportunità non si conoscono. Sbagliare percorso, che pure è un errore recuperabile, può comunque minare l’autostima dei ragazzi fino a rappresentare un fattore di rischio per la dispersione scolastica. L’obiettivo è lavorare in sinergia offrendo uno strumento di riflessione e aiuto". Secondo appuntamento a settembre per un tavolo operativo di pianificazione.

Chiara Marinelli