Ospedale, ecco il piano per i traslochi

Dal 7 ottobre inizieranno i traslochi dell’ospedale verso la cittadella sanitaria di Tolentino, in via Cristoforo Colombo, dove un tempo si trovava l’area container. Dureranno fino al 18 ottobre.

"Salvo imprevisti dopo l’ultimo giorno di trasloco, quando sarà tutto funzionante, la struttura sarà operativa" spiega la dottoressa Giovanna Faccenda, direttore macrostruttura territorio distretto di Macerata dell’Ast. In pratica da sabato 19 ottobre la cittadella sanitaria dovrebbe prendere il via. Intanto la ditta sta ultimando i lavori. Durante il periodo di demolizione e ricostruzione dell’ospedale vero e proprio, il San Salvatore, i servizi sanitari vengono quindi temporaneamente delocalizzati in tre strutture modulari, di 500 metri quadrati ognuna, con percorsi di collegamento coperti dalle tettoie.

Questo il programma: nel modulo uno il trasloco sarà dal 7 al 9 ottobre, nel modulo tre dal 10 al 15 ottobre e nel modulo due dal 16 al 18 ottobre. Sarà quindi per passi, un modulo alla volta. La dottoressa Faccenda spiega che rimarranno attivi per tutto il periodo dei traslochi, senza soluzione di continuità, il Ppi Punto di primo intervento, il punto prelievi, l’assistenza domiciliare integrata, cardiologia, radiologia, 118, ambulatorio diabetologico, ambulatorio ortopedico nella palazzina Comi, unità multidisciplinare età evolutiva nella sede del consultorio, cassa/Cup.

Saranno invece momentaneamente appoggiati in altre strutture del distretto durante il periodo del trasloco, fino al 18 ottobre, per non interrompere l’attività, anche perché ci sono diverse visite prenotate, l’ambulatorio odontoiatrico, che nei giorni interessati sarà spostato al distretto di Macerata, come pure l’ambulatorio ginecologico e oculistico; invece l’ambulatorio oncologico e quello per le ferite difficili andranno all’ospedale di Macerata. L’ambulatorio ostetrico si appoggerà alla sede del consultorio a Tolentino, mentre l’ambulatorio neurologico sarà ospitato dal distretto di San Ginesio e quello dell’otorino alla sede di Treia. Pure ambulatorio fisiatrico e fisioterapia andranno in altre sedi, probabilmente all’ospedale di comunità di Treia. Infine saranno sospese solo per uno o due giorni per il trasloco, senza essere spostate, le attività dell’ambulatorio medico del distretto, dell’ambulatorio senologico, la commissioni invalidi medicina legale, l’ufficio protesi e l’anagrafe assistiti.

"Tutto è stato concordato con i professionisti – conclude Faccenda – per non interrompere i servizi agli utenti".

Lucia Gentili