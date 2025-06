Pacchetti turistici per tutta la settimana

Il Comune di Mogliano lancia nuovi pacchetti turistici. Un’offerta rivolta principalmente a coloro (in maggioranza stranieri) che scelgono di passare le vacanze nelle strutture ricettive agro-turistiche del circondario. "Con questa iniziativa l’amministrazione, di concerto le attività artigianali e commerciali attive in ambito turistico ed enogastronomico – spiegano il sindaco Fabrizio Luchetti e il consigliere delegato Riccardo Castellani - ha voluto concretizzare il suo impegno nel turismo locale. Una visione che guarda oltre i confini comunali in quanto intendiamo continuare su questa strada offrendo servizi sempre più curati, strutturati e di qualità".

I nuovi pacchetti propongono proposte diversificate per ogni giorno della settimana: lunedì laboratorio di intreccio del midollino e, in alternativa, bike riding con degustazione di prodotti locali; martedì cena tipica per far conoscere le tradizioni culinarie. Mercoledì giornata al mare a Numana, relax o attività sportive in acqua, giovedì aperitivo alla Rocca con visita guidata del centro storico di Mogliano, venerdì degustazioni di prodotti tipici nelle aziende del territorio. Sabato e domenica trekking e picnic nel parco fluviale di Santa Croce.

Tutti i pacchetti prevedono piccoli gruppi (da 4 a 16 partecipanti). Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune o rivolgersi all’ufficio turismo.