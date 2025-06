Pagelle ai dipendenti comunali, tutti promossi e la stragrande maggioranza con il massimo dei voti. Il risultato incide direttamente nell’erogazione dei premi e nel peso del trattamento retributivo, importante anche i fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di responsabilità e di incarichi dirigenziali.

La giunta ha approvato la relazione sulla performance, tarata sulle prestazioni del 2023 e solo in questi giorni pubblicata. Si tratta di un passaggio obbligatorio per l’ente che prende atto dei report dei dirigenti, delle relazioni sui servizi comunali, dei risultati e degli obiettivi raggiunti. I giudizi vengono poi vistati dal Nucleo di valutazione indipendente. Viene in sostanza pesato quanto fatto sulla base delle linee programmatiche di mandato dell’amministrazione.

L’organico del Comune nel 2023 registrava 202 dipendenti. La valutazione dei dirigenti è di competenza del sindaco, mentre quella del resto del personale è effettuata dai dirigenti dei vari settori e sono sempre i dirigenti, infine, che valutano la performance dei funzionari. La scala di valori parte da eccellente e, a scalare, buono, discreto, sufficiente e insufficiente. Rapportata al riconoscimento dei compensi incentivanti, l’eccellenza garantisce il 100 per cento del premio, il 65 per cento se il giudizio si ferma al buono e il 30 per cento per chi ha agguantato un discreto. Resta a secco chi ha racimolato la sola sufficienza.

Nel dettaglio, in 157 dipendenti hanno ottenuto la valutazione eccellente, per 31 il lavoro fatto è stato giudicato buono, per 5 discreto. Nessuna sufficienza e nessuna insufficienza. Il 27 maggio ci sono stati i colloqui degli 8 dirigenti comunali con il Nucleo indipendente di valutazione, composto da Giorgio Giorgi, nominato dal sindaco, e ai risultati di questi confronti si è aggiunto il giudizio di Fabrizio Ciarapica; alla fine ognuno di loro ha ottenuto il voto di eccellente.

Nel report finale approvato dalla giunta viene evidenziato come "a fronte dei numerosi obiettivi prefissati solo una minima parte non è stata raggiunta" e che "nel 2023 le buone performance dei servizi sono state garantite dalla professionalità e dedizione del personale che, pure in un contesto di continua contrazione delle risorse e nonostante le difficoltà logistiche operative, è riuscito a garantire la maggior parte degli obiettivi assegnati, ad assicurare un buon livello di soddisfazione all’utente e la piena funzionalità dell’ente".

Lorena Cellini