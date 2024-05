Palcoscenici in ateneo con Giorgio Felicetti

Un viaggio semantico sul Mito, il Mare e la Trasformazione: è "Navigare Dei Naviganti", promossa per oggi dalle 18 alle 21 dal dipartimento di Studi umanistici e dal Centro servizi bibliotecari dell’Università di Macerata. Si tratta di un’esperienza formativa immersiva, nella sede di via Garibaldi 20, che sarà aperta alle persone che vorranno intraprendere un viaggio tra aule e biblioteche universitarie dove verranno accolte da "Arti e Saperi in movimento". Il progetto, per la direzione artistica di Giorgio Felicetti (foto), coinvolge voci varie tra pensiero e prassi artistiche varie, come pure vede la partecipazione di tutte le componenti universitarie: docenti, studenti e personale tecnico amministrativo.