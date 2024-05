Parcheggi extra per i turisti del mare: parte subito il piano per l’estate

Piano estivo dei parcheggi temporanei, anche quest’anno verranno garantite aree sosta a servizio dei bagnanti, sia nella zona sud che in quella nord della città. Il Comune, dopo aver definito le pratiche per la disponibilità di terreni in via Bragadin e in via Aldo Moro, conferma anche la possibilità di utilizzare l’area retrostante il supermercato "Sì con te", nel rione IV Marine. Sono 7.500 metri quadrati, per un totale di 300 posti auto in più che si vanno ad aggiungere a quelli messi a disposizione negli altri due spazi: in via Bragadin sono mille metri quadrati che possono ospitare una settantina di parcheggi destinati ai residenti, ai fruitori della parrocchia San Carlo Borromeo e anche ai bagnanti del litorale nord, mentre in via Aldo Moro, nel rione dello stadio, l’area di proprietà comunale misura circa quattromila metri quadrati, per altri 150/200 posti macchina in più per l’utenza balneare.

"Una risposta concreta – commenta l’assessore Roberta Belletti – alla necessità dei parcheggi durante il periodo estivo. Quest’anno abbiamo deciso anche di anticipare l’apertura rispetto allo scorso anno e tutti questi stalli saranno, gratuitamente, a disposizione dal primo giugno fino al 30 settembre".