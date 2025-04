Perde l’orientamento e finisce con l’auto in un bosco: salvato

Paura ieri, in tarda mattinata, per un 73enne di Fabriano. L’anziano ha perso l’orientamento ed è finito con l’auto dentro una zona con folta vegetazione. È stato rintracciato e portato in salvo. All’arrivo dei soccorritori il 73enne era in stato confusionale. L’allarme è scattato, intorno all’ora di pranzo. L’uomo si era recato al lago di Castreccioni con la moglie per trascorrere una giornata di relax. Poi, ad un certo punto, ha preso l’auto per fare un giro da solo ed è finito a percorrere una strada sterrata, impervia e dissestata, in direzione del lago. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto, intorno alle 13.30, sono arrivati i vigili del fuoco di Macerate e di Apiro, i carabinieri forestali di Cingoli e il 118. In volo anche l’elicottero Drago del reparto volo di Pescara. L’uomo è stato raggiunto e affidato alle cure del personale medico e sanitario. È stato trasportato all’ospedale di Cingoli.