Pigini Group, un premio contro le crisi

Il Pigini Group è stato premiato ai Credit Reputation Awards 2022 quale impresa che ha saputo gestire in maniera sana e virtuosa il debito verso il sistema bancario. L’iniziativa, promossa da Mf Centrale Risk, startup fondata da Massimiliano Bosaro e destinata a fornire supporto alle imprese nella valutazione della salute finanziaria e nell’efficientamento dei rapporti con le banche, ha visto il Pigini Group attestarsi tra le migliori realtà italiane per la gestione sostenibile del credito. Il modello di calcolo si basa sul principio del rating, che segue gli stessi principi dello score economico finanziario prendendo però i dati oggettivi della centrale dei rischi della Banca d’Italia come riferimento. Le imprese che ottengono una valutazione compresa tra AAA e BBB investment grade ottengono il riconoscimento di imprese virtuose per la loro puntualità, suddividendo le realtà imprenditoriali in tre categorie ovvero manifattura, commercio e servizi e immobiliare. "Centrare un simile risultato, soprattutto in una situazione problematica dell’economia, testimonia come la gestione oculata dei rapporti tra azienda e banca sia il sinonimo di un’economia sostenibile", afferma Giuseppe Casali, Ad del Pigini Group.

