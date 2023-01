Piscitelli a Michelini: "Bisogna intervenire sulla foce del Potenza"

Salvatore Piscitelli, capogruppo di Civici per Porto Recanati, chiede novità sulla situazione alquanto precaria della foce del fiume Potenza, e lo fa tramite un’interrogazione al sindaco Andrea Michelini. "L’argine sud della foce è ormai inesistente e ciò ha causato un notevole dislivello tra l’arenile e la Pineta – scrive Piscitelli –. La situazione è a conoscenza della giunta da diversi mesi, perché sollevata dall’ex assessore Roberto Attaccalite. Ho eseguito un sopralluogo e ho constatato che la pineta rischia di subire ulteriori danni in caso di una mareggiata da nord-est, che farebbe confluire le acque del fiume, in caso di piena, direttamente sull’arenile. E’ necessario intervenire quanto prima per evitare che si verifichino danni alle persone, alle abitazioni e alle attività". Perciò, Piscitelli interroga il sindaco Michelini "per conoscere se sono stati informati gli organi competenti", "come intende procede per il ripristino dell’argine, per la messa in sicurezza della Pineta e quali interventi sono previsti per scongiurare possibili pericoli".