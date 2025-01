"Pista in Corso", la tradizione norcina tra musica e giochi

Tutto pronto, a Urbisaglia, per "Pista in Corso", in scena domani e domenica. Al centro della manifestazione ci sarà la "pista del maiale", rito antico che celebra la tradizione norcina delle Marche; grazie alla collaborazione tra il Ristorante Le Tre Spighe e l’azienda Pasta Fresca da Oriana, in tavola ci saranno i migliori piatti tipici a base di maiale, ciauscolo, salame, braciole, salsicce, secondo le ricette della tradizione locale. Non mancherà la musica. Sabato Paolo Petrini (foto) & Spoti Band, mentre domenica sarà la volta di Stefano e Cristian. L’evento offrirà anche una serie di attività ludiche per tutte le età; la "Ruota della Fortuna" sarà un’attrazione per grandi e piccini, con premi e sorprese. Inoltre "Pista in Corso" sarà anche un’opportunità per esplorare Urbisaglia, con l’apertura straordinaria della Rocca medievale. Domani alle 18 aprono gli stand gastronomici, domenica alle 11 inizia la pista e aprono anche gli stand; alle 11.30 aperitivo del norcino e alle 12.30 "pranzo della pista".