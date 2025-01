Porte aperte agli studenti per conoscere l’offerta dell’istituto "Matteo Ricci"

L’Istituto di istruzione superiore "Matteo Ricci" di Macerata apre di nuovo le sue porte a studenti e famiglie interessati all’offerta formativa per l’anno scolastico 2025-2026. Dopo l’appuntamento dello scorso dicembre, a gennaio sono in programma altre quattro date: per i laboratori, sabato 18 e sabato 25, dalle 15.30 alle 19, e per gli open day, domenica 19 e domenica 26, dalle 15,30 alle 18,30. Una opportunità per conoscere da vicino una realtà scolastica di prestigio e che vanta oltre un secolo di esperienza nella formazione dei giovani.

Pur radicato nella tradizione, l’Istituto è diventato un punto di riferimento nazionale per l’innovazione educativa, come testimoniato da un recente convegno sull’Intelligenza Artificiale, organizzato dalla scuola in quanto capofila della Rete Nazionale Biotech degli indirizzi biotecnologie sanitarie e ambientali italiani.

"Coniughiamo tradizione e innovazione offrendo percorsi formativi in grado di rispondere alle sfide del mondo contemporaneo", afferma la dirigente scolastica Rita Emiliozzi. "Ai già consolidati indirizzi - Scienze Umane, Economico Sociale, Chimica Materiali e Biotecnologie, Turismo - si aggiunge ora il nuovo Liceo del Made in Italy". E’ ancora possibile iscriversi ai Laboratori, registrandosi tramite il portale di orientamento dell’Istituto, collegandosi al sito https://www.iismatteoricci.edu.it/ e cliccando sul banner principale. Si può contattare la scuola via email all’indirizzo orientamento.ricci@iisricci.org o telefonicamente al numero dedicato 339 722 3455 (dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19).