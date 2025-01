Post sisma, via alla riqualificazione del parco al lago di Fiastra

Sono in corso i lavori di riqualificazione del parco urbano di San Lorenzo al lago, a Fiastra. Si tratta di un intervento del Pnc (Piano nazionale complementare) sisma, per un importo di 850.000 euro. Il progetto si inserisce in un programma più ampio di riconversione dell’intero territorio, in un’area già destinata a parco urbano.

"L’obiettivo è riconnettere il verde con il contesto, ma anche ottimizzare gli spazi che lo compongono, poiché rappresenta il punto di ritrovo per chi si deve recare al vicino lago di Fiastra, ma anche per chi fruisce le vicine località montane dei Sibillini . spiegano dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione -. La zona d’intervento ha una superficie di 6.300 metri quadrati, che comprende il parco e il collegamento con l’area camper.

Tra i punti interessati, l’area attrezzata, il chiosco (in demolizione, lascerà spazio ad una nuova struttura aperta) e lo spazio giochi. E soprattutto le due peculiarità principali del parco: il giardino d’estate, che si caratterizza per la presenza di cinque colline verdi dove verranno messe a dimore piante aromatiche e graminacee, un giardino dei colori, un giardino del gioco e uno della luce; e il giardino d’inverno, meno fitto rispetto all’altro, ragion per cui verranno posizionate sedute riscaldate, per implementare l’uso di questo spazio proprio nei periodi invernali. Quest’area verrà sfruttata anche come luogo volto a ospitare eventi".