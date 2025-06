Potenza Picena, in via Aprutina ripartono i lavori ai marciapiedi

"In seguito alla ripresa dei lavori di riqualificazione della seconda porzione dei marciapiedi in via Aprutina (lato ovest), a Porto Potenza, si sta procedendo in primo luogo alla realizzazione della condotta delle acque meteoriche su via Carducci, via Dante Alighieri e relativo attraversamento di via Aprutina". È quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Potenza Picena, guidata dal sindaco Noemi Tartabini, tramite un comunicato stampa. Il riferimento è al cantiere in corso lungo la frazione costiera di Porto Potenza. "A conclusione di questa prima fase – sottolinea ancora la giunta potentina –, che potrà durare indicativamente venti giorni, il cantiere si sposterà su lato ovest di via Aprutina per la realizzazione della nuova pavimentazione. Ricordiamo che nel corso dei lavori si procederà pure alla realizzazione dell’uscita sulla strada statale 16 dal parcheggio di Villa Serra".