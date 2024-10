Prefetto in visita al Comune. In omaggio pubblicazioni sulla città

Il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello ha fatto visita al Comune di Recanati. Una visita di cortesia, iniziata nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale e conclusa in uno dei luoghi più iconici di Recanati, il Colle dell’Infinito, passando per il Teatro Persiani, il Museo dedicato al celebre tenore Beniamino Gigli e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, centro d’eccellenza della cultura recanatese. Qui il direttore del Centro, Fabio Corvatta, ha donato al Prefetto una copia della raccolta di traduzioni de "L’Infinito" di Giacomo Leopardi. Guida d’eccezione la contessa Olimpia Leopardi, che ha mostrato al Prefetto il grande patrimonio culturale legato al poeta. "Siamo onorati di ricevere a Recanati il prefetto di Macerata – ha commentato il sindaco Pepa, regalando al rappresentante del Governo alcune pubblicazioni sulla città –. Avere la più alta carica del territorio nel nostro Comune è importante per mantenere il buon rapporto con le istituzioni che sono fermamente presenti sul territorio e proseguono, unite, per assicurare il servizio alla comunità". L’occasione è stata propizia per confrontarsi sui temi più importanti per la città e i cittadini, come il rispetto della legalità e delle istituzioni. Il sindaco, infatti, ha sottolineato l’importanza di fare squadra con i componenti della giunta per affrontare le sfide quotidiane del governo della città. L’incontro e la visita di Recanati hanno colpito molto il prefetto Fusiello che ha sottolineato: "Recanati custodisce un grande patrimonio che deve continuare ad essere preservato con grande responsabilità. Tutto il mondo invidia Giacomo Leopardi e occorre proseguire nell’opera di divulgazione che Recanati porta avanti brillantemente. Proseguiremo anche lo stretto rapporto con le istituzioni locali".