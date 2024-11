Principio di incendio subito domato dai vigili del fuoco

Principio di incendio in un garage lungo la statale, intervengono i vigili del fuoco. L’allarme è scattato ieri, pochi minuti prima delle 17. Le fiamme e il fumo, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partiti da un elettrodomestico che si trovava nel garage di una abitazione di via Carducci. Sul posto sono accorsi due mezzi dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, è stata allertata anche una ambulanza della Croce Verde. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati, e l’incendio è subito stato domato dai pompieri, rimasti sul posto per circa un’ora.