Punto prelievi e spiaggia per disabili: "Progetti pronti per l’estate"

Un punto prelievi in fuzione a Porto Potenza, una spiaggia attrezzata per disabili pronta per i disabili, e incontri per prevenire le truffe agli anziani, dopo alcuni episodi segnalati in città. L’assessore con deleghe ai servizi sociali e alla sanità Margherita Fermani fa il punto della situazione, e annuncia diversi progetti su cui sta lavorando l’amministrazione di Potenza Picena. "Negli ultimi giorni ci siamo attivati con la consegna delle ”surprise bag” gratuite preparate dalla CirFood, ossia la ditta che gestisce la mensa scolastica – spiega Fermani –. In pratica cinque pasti al giorno, che avanzano dalla scuola, vengono poi donati ai più bisognosi. Per il momento queste bag sono distribuite dalla Caritas parrocchiale di Porto Potenza, ma ci stiamo organizzando per farle consegnare anche nel centro storico dalla Caritas di Potenza Picena. È un aiuto non banale – osserva ancora l’assessore –, perché parliamo di un centinaio di pasti al mese. Inoltre regaleremo agli alunni delle borse di cotone dove riporre il cibo non mangiato a pranzo, in modo che possano portarlo a casa. Questo va nella direzione di evitare lo spreco alimentare. Mentre per gli adolescenti, svolgeremo degli incontri con esperti sulle dipendenze tecnologiche".

Ma ci sono tanti altri progetti in porto. "Abbiamo iniziato l’iter per avere un punto prelievi a Porto Potenza: ho partecipato a dei sopralluoghi con i tecnici dell’Ast e abbiamo trovato dei locali idonei, che adesso dobbiamo sistemare con alcuni lavori per renderli a norma – riprende l’assessore Fermani –. Il punto prelievi sarà attivo fra qualche mese e lì i cittadini potranno sottoporsi alle analisi del sangue, con il supporto degli infermieri. L’intenzione è di riuscire a inglobare in quei locali anche altri servizi. Poi, a marzo faremo due incontri pubblici per prevenire le truffe agli anziani: una si terrà a Porto Potenza e l’altra a Porto Potenza, e parleranno i comandanti delle due caserme dei carabinieri. Da quanto ci risulta, infatti, ci sono state diverse segnalazioni di tentate truffe in città".

Infine, è quasi pronta un’importante novità per l’estate: "La spiaggia libera che si trova fra gli chalet Nettuno e Giamirma sarà allestita per i disabili, con una lunga passerella che arriva fino alla battigia e delle piazzole munite di ombrelloni. Il costo dei lavori è di 15mila euro: il materiale lo abbiamo ordinato e ora bisogna procedere alla posa".

Giorgio Giannaccini