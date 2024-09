Quasi ultimati i giardini in via Bramante

"In dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione dell’area giochi in via Bramante". Lo annuncia la sindaca Giuliana Giampaoli, la quale ha fatto il punto sul terreno adiacente alla chiesa della Sacra Famiglia, acquisito lo scorso maggio in comodato d’uso gratuito per dieci anni, in quanto prima di proprietà della parrocchia dei santi Pietro, Paolo e Donato. Si tratta di un parco con una superficie di circa 600 metri quadrati molto frequentato dai residenti della zona e il Comune di Corridonia si è impegnato alla sua manutenzione, provvedendo inoltre all’istallazione di nuovi giochi dedicati ai più piccoli. Contestualmente, sempre nella zona industriale, stanno procedendo spediti i lavori che porteranno alla realizzazione del campo di calcio a 5 in via Mattei, che sarà poi dotato di quattro torri faro per l’illuminazione, panchine, recinzione perimetrale, un percorso pedonale di collegamento con spogliatoi e con la vicina struttura sportiva indoor. "Nel pieno dell’attività invece quelli del campetto adiacente il complesso del Mattei – ha aggiunto il primo cittadino –. Partiti anche i lavori per la realizzazione del campo polivalente in via Raffaello. Piccole grandi opere per famiglie e ragazzi".

Diego Pierluigi