Questura più ’rosa’. Ufficio stranieri e Squadra mobile: largo alla femminilità

Due nuove dirigenti in questura: il commissario Alessia Ausiello, al primo incarico, prende la guida dell’Ufficio stranieri al posto del commissario capo Anna Moffa, che va a dirigere la Squadra mobile. Anna Moffa, foggiana di 32 anni, aveva avuto il primo incarico all’Ufficio stranieri di Macerata, e ora ha preso il posto lasciato dal vice questore aggiunto Matteo Luconi, trasferito da inizio settembre alla direzione centrale della polizia criminale a Roma. Alessia Ausiello, napoletana 29enne, inizia la sua carriera come la collega Moffa nello stesso ufficio della questura cittadina.

"Il commissario capo Moffa ha svolto in modo impeccabile il lavoro all’Ufficio immigrazione, ma la sua aspirazione era entrare nel mondo della Squadra mobile – ha dichiarato il questore Luigi Silipo -, ha avuto passione e determinazione nel volere questo incarico. Alla Mobile si confronterà con altri problemi, ma l’esperienza formativa all’Ufficio stranieri sarà importante e di aiuto per le questioni che si troverà a dover affrontare. Le due dirigenti potranno anche collaborare con maggior facilità, dopo aver trascorso questo periodo di affiancamento per il passaggio di consegne. Entrambe avranno compiti gravosi, l’immigrazione è un problema attuale ed è un tema importante, e il mondo della Mobile è totalizzante: quando chiudi la porta dell’ufficio, la Squadra mobile ti segue anche a casa, in vacanza, ovunque". E il questore Silipo lo sa benissimo, avendo trascorso buona parte della sua carriera proprio in questo reparto della polizia.

"Questo è il mio primo incarico – ha dichiarato il commissario Ausiello -. Non pensavo di iniziare con l’Ufficio stranieri, ma accolgo la sfida e sono positiva. È un ambito impegnativo, ma farò del mio meglio per l’ufficio". "Ringrazio il questore per le parole di stima – ha aggiunto il commissario capo Moffa -. Ogni ufficio è una missione, ma la Mobile è un vero stile di vita. È una squadra, sempre pronta a essere vicina al cittadino che, per come la vedo io, non è solo parte offesa da un reato, ma anche parte attiva nella lotta alla criminalità. Io in primis con la mia squadra teniamo a essere presenti sul territorio a difesa della legalità. Metteremo il massimo impegno per dare risposte ai cittadini".

"Va anche detto che entrambe possono contare su persone per bene – ha concluso il questore Luigi Silipo nella presentazione delle due dirigenti effettuata ieri mattina -, uomini e donne che si dedicano con la massima attenzione, sacrificio e sforzo per tutelare le esigenze dei cittadini. La nostra fortuna è poter contare sul personale che lavora con grandi impegno e professionalità".