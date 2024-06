Quinta volta da sindaco. Treia avanti con Capponi,. Farabollini ko per 142 voti: "Una vittoria sofferta"

Franco Capponi si aggiudica il terzo mandato consecutivo. Treia si è nuovamente espressa a favore del sindaco uscente, che si appresta a vivere la sua quinta esperienza da primo cittadino, benché la vittoria non sia stata schiacciante: 51,44% a 48,56%, 142 voti di differenza. Lo sfidante Piero Farabollini, geologo, professore e già commissario straordinario alla ricostruzione, ha tenuto alta la bandiera della lista "Un’altra Treia" dove confluivano civici e anime di centrodestra fra cui il consigliere provinciale Andrea Mozzoni che da solo ha totalizzato 537 preferenze e risulta essere il candidato consigliere più votato in assoluto. Con loro anche la consigliera Edi Castellani di Civici Marche (282 voti). In ordine di preferenze, segue Mozzoni il vicesindaco uscente David Buschittari con 476 voti. In totale, la lista Treia 2030, con capolista Capponi, è stata scelta da 2.538 treiesi (51,44%), mentre Un’altra Treia da 2.396 elettori (48,56%). Non un enorme distacco quindi tra i due aspiranti sindaci e lo spoglio è stato letteralmente al cardiopalma. "È stata una vittoria abbastanza sofferta – conferma Capponi –, veramente al fotofinish ma probabilmente dovuta al fatto che i treiesi hanno capito che il grande lavoro avviato dalla nostra amministrazione negli ultimi anni andava portato a termine. Abbiamo veramente tante opere da mettere a terra ed evidentemente il nostro programma era più interessante di quello degli sfidanti". Ringrazia i suoi e incassa la sconfitta Piero Farabollini: "Onore al vincitore. Evidentemente Treia e i treiesi vogliono Capponi. Bene, non posso far altro che accettare il verdetto. Ringrazio quanti hanno riposto la fiducia in me e ringrazio tutta la squadra per essersi comportati con gli avversari sempre con rispetto, nonostante le provocazioni".

Di seguito le preferenze per ciascun candidato della lista Treia 2030 di Capponi: David Buschittari, 476; Cinzia Cecchini, 151; Roberto D’Ascanio, 244; Ludovica Medei, 184; Luana Moretti, 193; Camilla Palmieri, 226; Augusto Pellegrini, 164; Giorgia Pioli, 225; Tullio Rango, 161; Gianni Savi, 86; Tommaso Sileoni, 195; Sabrina Virgili, 243. Queste invece le preferenze ai candidati della lista Un’altra Treia di Farabollini: Samuele Bartoloni, 414; Edi Castellani, 282; Sandro Luzi, 35; Susanna Mattei, 251; Giovanna Matteucci, 107; Maria Elena Medei, 121; Andrea Mozzoni, 537; Michele Palazzesi, 134; Aurora Pasqualini, 312; Barbara Rossetti, 122; Gabriele Soldini, 169; Nicoletta Topa, 69. Complessivamente hanno votato 5.110 treiesi su un totale di 9.851 elettori aventi diritto (51,87%).