Range Rover rubata in via D’Azeglio

Rubata in città una Range Rover Sport. L’auto è sparita nella tarda serata di sabato da via Massimo D’Azeglio, dove era parcheggiata. Apparteneva a Michela Malatini e Andrea Savoretti, titolari dello chalet ristorante ‘I due Re’, sul lungomare sud. Stavano lavorando nello stabilimento l’altra sera, mentre i ladri si davano da fare a poche decine di metri di distanza. Così, quando hanno chiuso il locale e sono andati a riprendere la macchina non l’hanno trovata. Il furto è avvenuto prima della mezzanotte. Hanno denunciato il fatto presso la caserma dei carabinieri e hanno anche reso pubblico il furto attraverso un post comparso nei social cittadini, in cui hanno danno notizia del colore del veicolo (grigio) e della targa (FF466LP) chiedendo aiuto a chi, magari, potrebbe aver visto qualcosa di utile e contattare le forze dell’ordine per dare informazioni che aiutino a ritrovare la Range Rover. La zona del litorale dovrebbe inoltre essere coperta dalle telecamere comunali e gli inquirenti acquisiranno i filmati per verificare se ci sono immagini utili alle indagini. Una emergenza i furti di auto lungo la costa, da Civitanova a Porto Potenza dove a fine gennaio si sono contate sei macchine sparite nel giorno di pochi giorni.