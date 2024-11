Recanatese, senti Bilò: "Serve un po’ di follia"

Comunque vada, per Lorenzo Bilò, quella di domani sarà davvero una giornata particolare. Dal timone della Juniores a guidare la prima squadra è un salto non indifferente e, per ora, il tecnico 35enne con laurea in scienze motorie, ex Castelfidardo ed Ancona Under 17 (dove è arrivato a un passo dal titolo tricolore), pensa a godersi il momento senza troppe elucubrazioni mentali sul futuro. Probabilmente è l’atteggiamento giusto, anche considerando il momento delicatissimo della squadra, terz’ultima, che sta palesando problematiche complesse: "Intanto sono estremamente grato dell’opportunità che mi è stata data ed è un’emozione importante. Adesso quello che potrà accadere nelle prossime settimane passa totalmente in secondo piano. Importante è l’impatto verso il match di Senigallia che è fondamentale anche considerando la nostra classifica. Sono focalizzato su quello che posso dare ai ragazzi".

Quali sono le sue "regole d’ingaggio", ossia cosa le ha chiesto la società, almeno per questo breve periodo, a prescindere da altre prospettive?

"Davvero non sto pensando a questo: sto cercando di portare il miglior status mentale alla squadra, dunque serenità, consapevolezza e un pizzico di sfrontatezza che secondo me sono necessari in questo momento della stagione".

Arriva il derby di Senigallia contro una Vigor forte, strutturata e che viene da due vittorie consecutive. Inoltre voi accusate assenze di rilievo.

"Una compagine, quella rossoblù che oltre alle qualità tecnico-tattiche e atletiche è molto ben allenata. Conosco il mister che è un grandissimo tecnico oltre a un’ottima persona e questa sarà una difficoltà ulteriore. Quello che ho detto ai ragazzi è togliersi ogni tipo di alibi, compresi quelli legati ad assenze e squalifiche. Dobbiamo metterci quel pizzico di follia che è indispensabile per fare qualcosa di importante". Decisiva, per ipotizzare, l’undici iniziale da schierare al "Bianchelli", la rifinitura odierna: al momento è probabile il ritorno in campo di Davide Mordini, mentre l’impiego di Sbaffo è in forte dubbio e comunque ben difficilmente lo vedremo tra i titolari. A dirigere l’incontro che avrà inizio alle 15 è stato designato Juri Gallorini della sezione di Arezzo (una trentina le sue presenze in categoria) che sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Panella di Ciampino e Giada Di Carlantonio di Roma.