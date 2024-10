Recanatese, serve la svolta: "C’è grande voglia di riscatto"

Di questi tempi le designazioni arbitrali debbono essere "monitorate" con particolare attenzione, viste le recenti e tristi esperienze. La gara di domani della Recanatese al Riano Athletic Center contro il Roma City è stata affidata a Mansour Faye della sezione di Brescia che, a ben vedere, un po’ di ossa in Serie D se l’è fatta ma neanche troppo, visto che all’attivo ha non più di 14 "presenze". Con mister Giacomo Filippi però parliamo anzitutto dell’innesto di Bellusci.

Forse l’uomo giusto, nel posto giusto, nel momento giusto? "Di certo partiamo con nuove convinzioni anche perché è arrivato a Recanati un calciatore di enorme esperienza ma soprattutto determinato e voglioso, non tanto di riscatto quanto di rinascita, anche personale. Non ne ha fatto una questione di categoria e si è messo a disposizione con il migliore atteggiamento possibile. Intanto ha migliorato la qualità dei nostri allenamenti e non è un particolare da poco. Il suo carattere poi lo conosciamo bene"

Impressioni invece sull’altro nuovo arrivo, il giovane Ferrante?

"E’ un ragazzo di prospettiva il quale, com’è stato rimarcato, può ricoprire più ruoli a centrocampo e non solo e dunque sarà senz’altro utile alla causa". Alle viste il Roma City, altra compagine tra le più accreditate del girone, considerata la presenza di giocatori dal curriculum importante come Gelonese, Teraschi o lo stesso Christian Barberini, ragazzo lo scorso anno in forza alla Sambenedettese. Davanti occhio allo spagnolo Kilian Hernandez, cresciuto nel Las Palmas ed ex Vastogirardi e Termoli.

Cosa teme in particolare dei capitolini?

"Hanno indubbiamente un organico forte e vogliono recitare in questo campionato un ruolo importante ma più che agli avversari dobbiamo pensare principalmente a noi stessi. Abbiamo una grandissima voglia di scrollarci di dosso il momentaccio. La squadra è compatta e soprattutto concentrata a raggiungere i suoi obiettivi".

Insomma si cerca la tanto auspicata svolta, dopo le 4 sconfitte consecutive ed una sorta di nuovo "patto" nello spogliatoio per raggiungere quei risultati sfuggiti per le motivazioni più diverse. Ricordiamo che stasera alle 20 termina la prevendita con i biglietti riservati al settore ospiti che possono essere acquistati esclusivamente online tramite il sito GO2. Nel giorno della gara infatti i botteghini resteranno chiusi e i "fedelissimi", com’è ormai scontato, ci saranno senz’altro.