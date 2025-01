Recanati Insieme non dimentica Giulio Regeni

Non passa sotto silenzio in città l’anniversario del rapimento di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito e ucciso in Egitto nel 2016. Il gruppo consiliare "Recanati Insieme", guidato dal consigliere comunale ed ex sindaco Antonio Bravi, ieri mattina si è ritrovato in piazza Leopardi dove è stato esposto lo striscione che chiede verità su chi e perché sia stato ucciso Regeni.

L’occasione per il gruppo consiliare di minoranza è anche quella di ricordare quanto accaduto proprio a quello striscione che "l’amministrazione comunale, nel febbraio 2020, su iniziativa del gruppo Recanati Insieme aveva deliberato di affiggere in fondo a via I Luglio", oggi via della Pace. "Lo striscione, silenziosamente rimosso dall’attuale amministrazione comunale, è stato finalmente restituito ai legittimi proprietari e abbiamo ritenuto opportuno – spiega il gruppo consiliare – incontrarci e mostrare lo striscione che richiede, simbolicamente, giustizia, verità e rispetto dei diritti umani. Un messaggio che, a quanto pare, l’amministrazione comunale non vuole condividere".

Come si ricorderà, il consiglio comunale a maggioranza nel dicembre scorso ha bocciato la mozione proposta da "Recanati Insieme" e dal Partito democratico per l’affissione immediata del simbolo giallo di Amnesty International rimosso a ottobre, nell’ambito di una campagna di pulizia delle mura, in quanto danneggiato e non più sicuro.