Referendum, comitati e banchetti

Dopo la costituzione del Comitato Referendario provinciale di Macerata sono nati i comitati comunali di Civitanova e Montecosaro con l’adesione di associazioni e comitati cittadini quali Donne di mondo, Cartacanta, Saturday for palestine, Laboratorio di idee. "Lo scopo – sottolinea in una nota la Cgil - è quello di promuovere la partecipazione civica e l’approfondimento dei quesiti referendari in vista del voto dell’8 e 9 giugno, con l’intento di portare più persone possibili alle urne". Nei prossimi giorni, sono programmati banchetti informativi a Civitanova: sabato 17 maggio, sabato 24 maggio e sabato 31 maggio, sempre dalle 9 alle 12, in corso Umberto I. Nel Comune di Montecosaro, giovedì 22 maggio, alle 9, nel centro sociale "G. Cavalieri" di via Tiziano si terrà un’assemblea pubblica. "Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente e a informarsi sulle tematiche referendarie. La partecipazione di tutti è fondamentale per una democrazia sana e attiva".