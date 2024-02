Revocata la multa all’ambulanza

Mentre andava a soccorrere un’anziana in difficoltà, un’ambulanza della Croce Verde di Civitanova era stata multata dall’autovelox. Ma l’associazione ha fatto ricorso alla Prefettura e la sanzione è stata annullata. Il fatto era successo il 22 dicembre 2022. Alle 13.36, l’ambulanza era passata lungo la strada provinciale Bellaluce diretta verso Recanati. Ma l’autovelox aveva segnalato che il mezzo andava a 96,90 chilometri orari, cioè quasi 27 chilometri orari in più rispetto al limite vigente in quel tratto, 70. Così dopo circa un mese all’associazione civitanovese, proprietaria dell’ambulanza, dalla Polizia locale di Loreto era arrivata la sanzione per eccesso di velocità: tre punti in meno sulla patente del milite al volante, da identificare, e 170 euro di multa più le spese alla associazione. Subito il presidente si è rivolto all’avvocato Maurizio Vallasciani, che ha presentato il ricorso contro la sanzione alla Prefettura di Ancona. In particolare, l’avvocato ha documentato che quel giorno la Croce Verde stava andando a casa di una donna in condizioni di salute gravi, per portarla in ospedale. Il carattere di urgenza di quell’intervento era stato indicato dalla centrale operativa del 118, che aveva sollecitato un intervento quanto più rapido possibile in soccorso alla paziente. Alla luce di questo, il prefetto di Ancona ha subito accolto il ricorso e annullato del tutto la sanzione. La Polizia locale di Loreto non si era opposta all’archiviazione della contravvenzione, una volta ricevuto il ricorso. Del resto, il fatto che l’ambulanza andasse a tutta velocità a lampeggianti accesi avrebbe potuto far intuire da subito che potesse trattarsi di un’emergenza.