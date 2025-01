Riflettori su film e documentari. Laboratorio gratis per gli autori

Al via la selezione per partecipare a "What’s Up Doc!", un percorso formativo gratuito per gli autori di film documentari. Nove saranno i progetti di film che verranno scelti e che permetteranno agli autori di prendere parte al laboratorio.

Sono ammessi al bando progetti audiovisivi di documentari di ogni genere e durata, la cui titolarità sia in capo all’autore o autrice, o ceduti ad una casa di produzione.

Ideato e coordinato dall’autore di film Damiano Giacomelli (nella foto) e dallo sceneggiatore Claudio Balboni, del centro di formazione Officine Mattòli di Tolentino, "What’s Up Doc!" si inserisce nell’ambito del progetto Sviluppo Cinema, con il sostegno di Piceni Artforjob, il finanziamento dell’Unione europea - Next Generation Eu e il patrocinio di Fondazione Marche Cultura. "È per noi stimolante lanciare un percorso collettivo sul cinema documentario, da sempre presidio di sperimentazione e libertà creativa – afferma Giacomelli –. Lo faremo in forma itinerante nella zona di confine tra Marche e Umbria, alla giusta distanza dai grandi centri culturali e dai loro trend".

Sono previsti workshop intensivi con esperti di prestigio, tra cui il regista e sceneggiatore Bruno Oliviero, la montatrice Aline Hervé, il regista e produttore Matteo Tortone, la producer Eleonora Savi e l’autore e animatore Simone Massi. Da febbraio a novembre 2025, i partecipanti saranno coinvolti in 250 ore di formazione distribuite in diverse città tra le Marche e l’Umbria.

Per partecipare al bando di selezione è necessario compilare e inviare il form del progetto all’indirizzo https://sviluppocinema.it/products/whats-up-doc-bando-di-selezione, entro il 31 gennaio. "What’s Up Doc! rappresenta un’importante occasione per promuovere il cinema documentario e il talento creativo delle Marche – afferma Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura –. Il documentario non è solo una forma di narrazione, ma un veicolo potente capace di affrontare temi cruciali e stimolare riflessioni profonde sulla società in cui viviamo".