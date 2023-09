Ripartono i corsi di ginnastica cinese per over 55

Dal 12 settembre, ripartono i corsi di ginnastica cinese a Civitanova, dedicati a persone che abbiano superato i 55 anni. Si svolgeranno nella palestra Risorgimento, in via Ugo Bassi, nei giorni di martedì e venerdì, dalle 10 alle 11 e nel centro civico Gruppo sportivo Fontespina 2000, in via Saragat, sempre il martedì e il venerdì, dalle 11.15 alle 12.15. L’iniziativa è stata ideata da Lucio Sotte, specialista in medicina tradizionale cinese, in collaborazione con l’insegnante Fernanda Biondi, che spiega gli esercizi basati sulle tecniche di medicina orientale.