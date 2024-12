Riqualificazione della palestra del liceo Leopardi: efficienza energetica e fondi Pnrr

Nuove attrezzature, illuminazione, impianto elettrico e un cappotto termico che garantirà una migliore efficienza energetica. Sono diversi gli interventi effettuati dalla Provincia per la riqualificazione architettonica e funzionale della palestra del liceo classico "Leopardi", inaugurata nei giorni scorsi.

"Mettere a servizio dei nostri studenti spazi adeguati in cui svolgere l’attività fisica è un altro tassello fondamentale del lavoro che sta realizzando la Provincia, grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr – spiegano il presidente Sandro Parcaroli e il consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Pierfrancesco Castiglioni –. Tutte le opere previste al liceo classico sono state progettate e poi realizzate nei termini contrattuali previsti, senza arrecare danni all’ambiente, seguendo il principio della sostenibilità. Inoltre sono state fornite all’Istituto anche una serie di nuove attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle attività didattiche".

Il progetto, finanziato per 260mila euro con fondi Pnrr è stato eseguito interamente dai tecnici dell’Ente, gli ingegneri Sara Capodaglio (direttore dei lavori e progettista delle opere architettoniche), Daniele Del Gobbo (progettista delle strutture) e Piero Rubino (responsabile unico), mentre i lavori sono stati realizzati dalla Istal Gronde Costruzioni Srl di Civitanova.

Per ottenere il miglioramento sismico della palestra, associato a una riqualificazione architettonica e funzionale della struttura sono stati realizzati una serie di interventi: il cappotto sismico che unisce il rinforzo strutturale all’efficientamento energetico dell’edificio; il rinforzo delle travi in calcestruzzo precompresso che formano il solaio di copertura; cerchiature con profili piatti in acciaio in corrispondenza di tutte le finestre; la sostituzione degli infissi; il rifacimento dell’impianto elettrico con nuovi apparecchi al led; la manutenzione straordinaria della copertura mediante posa in opera di nuova membrana impermeabilizzante, oltre a opere di finitura interna ed esterna.

"Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr – aggiunge il consigliere Giorgio Pollastrelli, delegato al Pnrr – la Provincia sta portando avanti una serie di interventi di riqualificazione e adeguamento sismico di numerose strutture sportive a servizio delle scuole di tutto il territorio".