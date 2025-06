Risate, solidarietà e buona cucina. A Villa Berta arrivano Gli Autogol

Una serata all’insegna del divertimento, della solidarietà e della buona cucina: giovedì prossimo, alle 20.15, la splendida cornice di Villa Berta a San Severino ospiterà l’evento di beneficenza organizzato dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia ODV. Protagonisti della serata saranno "Gli Autogol", il trio comico amato dal grande pubblico per le loro irresistibili imitazioni e parodie sul mondo dello sport e non solo. Una serata da non perdere, che unisce risate e impegno sociale: l’obiettivo è raccogliere fondi a sostegno delle attività di Help, da anni punto di riferimento per famiglie, giovani e scuole del territorio. A condurre la serata sarà Daniela Zepponi, coordinatrice formazione Help, blogger e volto noto del panorama culturale marchigiano. Durante l’evento sono previsti laboratori dedicati ai bambini, per offrire anche ai più piccoli uno spazio di gioco e creatività mentre gli adulti si godono la cena e lo spettacolo. Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito. Prenotazioni al numero 350 1804334 (via WhatsApp).