Rissa in discoteca, otto denunciati

Rissa in discoteca, calci e pugni tra un gruppo di giovani che dopo aver cominciato una discussione si sono presi a botte: in tre finiscono all’ospedale. Otto identificati e denunciati dai carabinieri per rissa aggravata. All’alba di domenica scorso i militari dell’Arma della stazione di Matelica sono intervenuti all’interno della discoteca Much More. La segnalazione arrivata alla centrale operativa faceva riferimento ad una rissa scoppiata all’interno del locale. Non appena era cominciato il parapiglia, il personale della sicurezza della discoteca era subito intervenuto per riportare la situazione alla normalità.

Sul posto erano subito arrivati i carabinieri. Secondo quanto è stato ricostruito, i giovani coinvolti, per futili motivi, avevano prima cominciato a litigare, prendendosi a parole. Poi erano passati ai fatti, colpendosi uno contro l’altro, ripetutamente, con calci e pugni. In seguito allo scontro, tre dei giovani coinvolti hanno riportato lesioni personali. Sul posto erano intervenuti anche i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Dopo le prime cure sul posto, i tre sono stati caricati a bordo di una ambulanza e trasportati al pronto di soccorso dell’ospedale di Camerino per tutti i vari accertamenti. Subito i carabinieri avevano fatto partire le indagini per identificare le persone coinvolte, anche sulla base di diverse testimonianze acquisite. E, al termine degli accertamenti, otto giovani residenti rispettivamente nei comuni di Tolentino, Pollenza e San Severino, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per rissa aggravata.

Chiara Marinelli