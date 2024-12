Risse in centro e ’malamovida’. Servizi rafforzati

Risse in pieno centro e malamovida, grande lavoro della polizia sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico a Civitanova. Sono stati individuati dagli agenti le persone coinvolte nei vari episodi che si sono verificati durante la cosiddetta malamovida civitanovese, in pieno centro, finiti nei guai per i reati di rissa e lesioni.

Tra le varie operazioni in città spicca l’arresto di un cittadino tunisino per maltrattamenti in famiglia verso la moglie, nel mese di luglio. Ad ottobre, gli agenti del commissariato di polizia hanno individuato in poco tempo un uomo che aveva perpetrato una tentata rapina ai danni di una signora ultrasessantenne, dietro la minaccia di un’arma da fuoco. Le indagini su questo episodio, avvenuto un sabato mattina, a due passi dal centro, hanno permesso di individuare e denunciare un tunisino e di rinvenire e sequestrare l’arma utilizzata.

La refurtiva era stata riconsegnata alla donna e il responsabile, messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata, è stato rimpatriato nel suo paese d’origine. Durante tutto l’anno sono stati effettuati numerosi servizi di ordine pubblico legati prevalentemente a partite di calcio di campionati minori, caratterizzate comunque da notevole campanilismo e da una forte faziosità tra le tifoserie. Durante tale periodo non si sono registrati incidenti.

