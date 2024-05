"Rsa di Appignano. Il contributo di 3 milioni non è in discussione"

"Nessuno mette in discussione l’impiego del contributo di 3 milioni di euro per la realizzazione di una Rsa ad Appignano". È quanto assicura l’assessorato regionale alla Sanità, sottolineando la situazione attuale della Casa di Riposo di Appignano, gestita dall’Inrca. "Attualmente sono assistiti sette ospiti, nessuno dei quali, a seguito di valutazione multidimensionale, ha i requisiti per essere ospitato in una casa di riposo, in considerazione del grado di non autosufficienza registrato. Per questa ragione l’Inrca, dopo aver incontrato la Fondazione Falconi e il Comune di Appignano, ha espresso la necessità che la struttura torni a garantire i servizi propri dell’Ente (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), cioè quelli riabilitativi, vista la carenza di posti letto nelle strutture necessarie a questo scopo".

Gli stessi ospiti, poi, hanno bisogni sanitari che "proprio per il grado di non autosufficienza riscontrato non possono essere garantiti all’interno della struttura dove sono attualmente collocati". Di qui la necessità di procedere ad una collocazione in strutture più idonee alla loro condizione di salute, per garantire loro l’assistenza di cui hanno bisogno. "La necessità di restituire una struttura riabilitativa al territorio di Appignano – conclude la nota dell’assessorato – scaturisce dalla necessità di sopperire ad una carenza che si è venuta a creare nel 2010, quando venne tolto il servizio, che oggi la Regione è nelle condizioni di restituire al territorio e ai suoi cittadini".