Rubata preziosa testata del letto

Rubano una testata del letto e fanno perdere le tracce. Non una testata qualsiasi: un’opera d’arte dello scultore Mario Ceroli, il letto "La bocca della verità", in legno, che costa qualche migliaia di euro. È successo a Ussita, in una seconda casa; i malviventi, approfittando del fatto che fosse vuota, hanno agito indisturbati. Il proprietario, non appena ha fatto l’amara scoperta, ha sporto denuncia nella locale caserma dei carabinieri, che hanno fatto partire le indagini. Oltre al danno economico, anche la perdita di un oggetto prezioso a cui i padroni di casa erano affezionati. La popolazione in generale chiede una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle zone terremotate, più fragili. Solo pochi giorni fa a Camerino è stato denunciato un 44enne; a seguito della denuncia sporta da un’anziana, l’attività investigativa aveva permesso di risalire all’autore del furto della sua carta di credito.