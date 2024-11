Ruffini e l’Anffas al Rossini. In tanti per ’Din Don Down’

Si apre il sipario sulla nuova stagione di prosa al teatro Rossini, resa ancora più speciale dal sostegno delle associazioni che operano nel sociale e in ambito sanitario da parte dell’Azienda dei Teatri e l’assessorato ai Servizi sociali del Comune. Azienda Teatri e assessorato, in sinergia con Amat, hanno voluto presentare ad ogni appuntamento della stagione un’associazione, che sarà ospite in platea e avrà l’occasione di allestire un banchetto all’ingresso del teatro, dove il pubblico potrà incontrare la realtà e sostenerne il lavoro. Martedì il via è stato dato dallo spettacolo "Din Don Down" di Paolo Ruffini, con associazione partner l’Anffas Onlus di Civitanova.

La presidente dei Teatri, Maria Luce Centioni, assieme al suo cda, ha sottolineato la volontà di "aprirsi sempre di più alla comunità, perché il teatro oltre ad essere intrattenimento è anche momento d’incontro e inclusione". L’assessore Barbara Capponi ha ringraziato l’Azienda Teatri per "una magnifica iniziativa, in sinergia per e con il sociale". Grande l’entusiasmo per lo spettacolo d’apertura, che ha registrato un tutto esaurito e ovazioni a Paolo Ruffini e alla brillante compagnia Mayor Von Frinzius, composta da attori con disabilità. Una proposta esilarante e riflessiva, con una continua interazione con la platea. Al Rossini, prossimo appuntamento con la stagione di prosa sarà il 10 dicembre, con Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi che si divertiranno in "Quando un musicista ride". Biglietti online su Vivaticket e circuito e alla biglietteria dei Teatri. Per informazioni: 0733.812936.