Saltamartini: potenziamo l’impegno sull’autismo

"La Regione Marche intende potenziare, anche come sviluppo sperimentale, la propria esperienza in tema di autismo e questo lo ho già anticipato al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli". Con queste parole l’assessore regionale alla Sanità, ai Servizi Sociali e alla Famiglia e vice presidente della Giunta regionale, Filippo Saltamartini, è intervenuto al convegno di studi dal titolo ’Autismo, stato dell’arte e prospettive future’, ospitato al teatro comunale Feronia. L’iniziativaha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore. Tra gli interventi, tutti molto apprezzati, quello del dottor Valerio Valeriani, psicologo e coordinatore degli Ambiti Territoriali Sociali 16-17-18 che ha parlato del "Progetto autismo della Provincia di Macerata" e presentato la summer school e i laboratori per ragazzi "Lulù e il paese del sorriso" a cura dell’Anffass Monti Sibillini e Sigi Macerata.

Tutti sono stati concordi nell’affermare, riprendendo le parole dell’assessore Saltamartini, che "l’autismo non è una patologia ma una condizione di cui prendere atto". Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, che ha sottolineato: "Quello dell’autismo è un tema molto importante, ancora troppo poco trattato".